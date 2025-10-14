Çayırova ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde Muzaffer Yıldız, henüz bilinmeyen nedenle evde ailesiyle tartıştı. ATEŞ EDİP KIZINI VURDU Tartışma sırasında tabancasını çekerek ateşleyen Muzaffer Yıldız, kazara kızı Meltem Yıldız’ı karnından vurdu. Kızının kanlar içerisinde yere yığıldığını gören baba Muzaffer Yıldız, ardından silahı başına dayayarak tetiği çekti. HAYATINI KAYBETTİ Evdekilerin haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba Muzaffer Yıldız, Gebze’deki özel bir hastaneye, kızı Meltem Yıldız ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muzaffer Yıldız kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Karnından yaralanan Meltem Yıldız ise ameliyata alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

