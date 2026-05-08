Kağıthane’de dün meydana gelen olayda iddiaya göre, hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Rüzgar Eser (33), boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E.’nin (28) yaşadığı eve gitti.

KAVGANIN BÜYÜMESİ ÜZERİNE

Taraflar arasında çıkan tartışmada Rüzgar Eser, eşini silahla yaralayıp, olay sırasında evde bulunan baldızı Betül E. (32) ile annesi Delal A.'yı darbetmeye başladı. Kavganın büyümesi üzerine mutfaktan bıçak alan Delal A., Rüzgar Eser'i göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Delal A.’nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

'ONA ENGEL OLMAK İÇİN MUTFAĞA KOŞUP BIÇAK ALDIM'

Gözaltına alınan Delal A. emniyetteki ifadesinde, "O gün Batman'dan İstanbul'a gelmiş. Evin önüne geldi. Kapıyı çalıp konuşmak istediğini söyledi. Biz de ona inanıp kapıyı açtık. Kızımla konuşmaya başladıktan 10 dakika sonra aralarında yine kavga çıktı. Bir anda silahını çekerek ateş etmeye başladı. Bende ona engel olmak için mutfağa koşup bıçak aldım. Kızıma tekrar ateş etmeye çalışınca aramızda boğuşma oldu. Bu sırada elimdeki bıçağı rastgele salladım. Eğer ben müdahale etmesem hepimizi öldürecekti" dedi.

KAYINVALİDE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Delal A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EŞİNİ TEHDİT ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olay öncesi Rüzgar Eser'in boşanma aşamasındaki eşi Nurşin E. ile görüntülü konuştuğu anlar ortaya çıktı. Görüntülerde, eşi ve kızı ile konuşan Rüzgar Eser'in 'Nurşin 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, sakın geri atma. İki ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek' dediği anlar yer aldı.

KIZINA 'ANNENİ ÖLDÜRECEĞİM' DİYEREK VİDEO ÇEKTİ

Öte yandan Rüzgar Eser olaydan önce kızına da video çekip 'Ben senin anneni öldürmek zorundayım, kendi ellerimle öldüreceğim. 2 aya Almanya'ya gideceğim para lazım, seni devlet büyütecek. Ben 2-3 ay sonra gelip senin anneni, neneni ve o evde kimi yakalarsam öldüreceğim. Annene söyle aklını başını alsın' dedi.