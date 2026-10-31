Ankara'nın Mamak ilçesinde kızı Elif Kesen (19) ile kızının birlikte yaşadığı Ercan Oruç'u (53) tabancayla öldüren Bülent Kesen (55), polisin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bülent Kesen, kızının birlikte yaşadığı Ercan Oruç'un evine gitti. Evin önünde Kesen ile Oruç arasında tartışma çıktı. Kesen, üzerindeki tabancayla Oruç'a ve kızı Elif'e ateş edip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Elif Kesen ile Ercan Oruç'un hayatını kaybettiği belirlendi.

EMNİYETTEKİ SORGUSU SÜRÜYOR

Emniyette sorgusu süren Bülent Kesen'in, kadın kuaförü Ercan Oruç ile onun yanında çalışan kızı Elif Kesen'in ilişkisini onaylamadığı, bu nedenle çıkan tartışmada ikisini öldürdüğü belirtildi.

Ercan Oruç'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Kırıkkale'ye gönderildi. Elif Kesen'in otopsi işlemleri ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.