Bolu’da yürüyen merdivenden çıkarken dengesini kaybederek düşen 84 yaşındaki Hatice İman, tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, çarşamba günü İzzet Baysal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hatice İman, kızıyla birlikte Yukarı Çarşı’ya çıkmak için yürüyen merdivene bindi. İman, merdivenle yukarı çıktığı esnada bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaşlı kadının düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar duruma hemen müdahale ederek yürüyen merdiveni durdurdu.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Hatice İman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Üniversite Hastanesi’ne kaldırıldı.

KIZINI ZİYARETE GELMİŞTİ

Hastanede tedavi altına alınan İman, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Hatice İman’ın, yaklaşık bir ay önce kızını ziyaret etmek için Ankara’dan Bolu’ya geldiği öğrenildi.