Şarkıcı Atilla Taş, 8 Ekim'de kızı Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşamıştı. Evladının kaybının ardından zor günler geçiren Taş, bu kez torunlarıyla bir araya geldi. Şarkıcının sosyal medya hesabından paylaştığı kareler takipçilerinin duygularına dokundu.

KIZININ EMANETLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşerek yaşamını yitirmişti. İki çocuk annesi Sezen Taş, 9 Ekim'de Mersin'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verilmişti.

Kızının vefatıyla sarsılan Atilla Taş, torunlarıyla buluşmasından kareleri sosyal medya hesabından yayımladı. Fotoğraflara kırmızı kalp emojisi ekleyen şarkıcı, paylaşımıyla torunlarıyla geçirdiği anları takipçileriyle paylaştı.



Ayrıca Taş, ''Doğum günün kutlu olsun canım kızım.'' notunu düştü.

SEZEN TAŞ'IN İKİ ÇOCUĞU VARDI

Sezen Taş ile Uğur Haliloğlu, 12 yıllık evliliklerini yaklaşık 11 ay önce sonlandırmıştı. Eski çiftin evliliklerinden bir kız ve bir erkek olmak üzere iki çocukları bulunuyor.