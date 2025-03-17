Bir annenin sosyal medya platformu Reddit'te yaptığı itiraflar, okuyanları şoke etti. Hayatı boyunca peşini bırakmayan bir hatasını paylaşan kadın, vicdan azabını hafifletmek için kızının eski sevgilisiyle birlikte olduğunu itiraf etti. Ancak olaylar bununla da sınırlı değildi...

Anne, olanları şöyle anlattı: "Ben 38 yaşındaydım, kızım ise 18. Kızım, 24 yaşındaki Harry ile çıkıyordu. O dönemde alkoliktim ve madde de kullanıyordum. İyi bir insan, hele iyi bir anne hiç değildim. Kızıma kötü davranmıyordum ama ona karşı ilgisizdim. Özellikle ergenlik döneminde ona pek ilgi göstermedim. Kızımın Harry ile çıkmasını onaylamıyordum ama sebebini ona hiç söylemedim. Harry sürekli bana asılıyordu ve aramızdaki yaş farkı beni rahatsız ediyordu. O da benim gibi alkol bağımlısıydı. Kızım da onun alkol problemi yüzünden ayrıldı."

KIZI AYRILDIKTAN SONRA HİKAYENİN RENGİ DEĞİŞTİ

Daily Record'a göre Harry, kadını rahat bırakmadı ve defalarca onunla içki içmek ya da buluşmak için baskı yaptı. Kadın da sonunda pes etti ve olanlar oldu: "Başta reddettim ama bir gün bana elinde madde olduğunu söyledi ve direnemedim. Eve geldi, birlikte kullandık ve sonra birlikte olduk. Çok yakışıklı bir adamdı. Sonraki birkaç ay boyunca bazen yanıma gelir, birlikte olur ve içki içerdik. Sonra hamile kaldım. Babasının o olduğunu biliyordum çünkü birkaç kez korunmasız birlikte olmuştuk. Hamile olduğumu söylemeden gizlice kürtaj yaptırdım."

ASIL BOMBA İKİ YIL SONRA GELDİ

Hikayenin asıl bombası ise kızının Harry ile ayrılığından iki yıl sonra geldi. İki yıl sonra kızı, heyecanla Harry'nin değiştiğini ve tamamen ayık biri olduğunu anlatmaya başladı. Artık yeniden birlikte olduklarını ve ilişkilerinin harika gittiğini söyledi: "Gerçekten dehşete düştüm. Harry ona bizim birlikte olduğumuzu söyleyecek ve beni sonsuza kadar nefretle hatırlayacaktı. Bir gün bana uğradılar, kızım başka bir odadayken Harry bana olanları ona anlatmamıza gerek olmadığını söyledi. Kabul ettim.

Şimdi onların evliliklerinin 16. yılı. Bir çocukları var. Harry kansere yakalandı ama atlattı. Ben ise tamamen ayık bir hayat sürüyorum. Onları çok sık görmüyorum. Ama ne zaman bir araya gelsek Harry ile aramızda hep o gerginlik oluyor. 'Neden bunu yaptık? Bizim neyimiz eksikti?' tarzı bir pişmanlık hissi. Bu olayı çok düşünüyorum. Özellikle torunumu her gördüğümde... Eğer farklı bir karar alsaydım o benim oğlum olabilirdi diye düşünüyorum."