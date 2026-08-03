Türk tiyatrosunun sevilen isimlerinden Bican Günalan, kariyerinin zirvesindeyken aldığı sürpriz kararla bambaşka bir hayatın kapısını araladı. "Bir Demet Tiyatro"daki Fadıl karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncunun, ailesiyle birlikte Kanada'ya yerleşme süreci yıllar sonra yeniden konuşulmaya başladı. Günalan'ın bu kararı almasında kızıyla ilgili yaşadığı eğitim kaygılarının etkili olduğu öğrenildi.

FADIL KARAKTERİYLE MİLYONLARIN HAFIZASINA KAZINDI

1964 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Bican Günalan, oyunculuk kariyerine henüz 16 yaşındayken tiyatro sahnesinde başladı. Yıllar içinde birçok önemli tiyatro topluluğunda yer alan sanatçı, özellikle "Bir Demet Tiyatro"daki Fadıl karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazandı.

Günalan, tiyatro sahnesinde "Otogargara", "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?", "Köhne Bizans Operası", "Bana Bir Şeyhler Oluyor", "İstanbul'u Satıyorum", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı" ve "Soyut Padişah" gibi önemli yapımlarda rol aldı.

KIZININ IQ SONUCU HAYATINDA DÖNÜM NOKTASI OLDU

1993 yılında baba olan Bican Günalan, kızıyla yakından ilgilenmeye büyük önem verdi. Baba-kız ilişkisi hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda, kızının hayatlarının merkezinde olduğunu ve onunla vakit geçirmekten büyük mutluluk duyduğunu anlatmıştı.

Usta oyuncunun Kanada kararının arkasındaki neden ise yıllar sonra ortaya çıktı. Günalan, 1999 depremi ve 2001 ekonomik krizinin ardından ailesiyle gelecek konusunda endişeler yaşadıklarını belirterek, kızının IQ test sonucunun da bu süreçte etkili olduğunu anlattı.

Günalan, "Kızımın IQ'su 138 çıktı. Çocuğunuza özen gösteriyorsunuz. Anne ve baba olarak panikledik. O panik bizi Kanada'ya attı. Planlı dersimize çalışarak gittik" sözleriyle o dönemi anlatmıştı.

AİLESİYLE TORONTO'DA YENİ BİR HAYAT KURDU

2000'li yılların başında eşi ve kızıyla birlikte Kanada'nın Toronto kentine yerleşen Bican Günalan, burada ailesiyle yeni bir düzen kurdu. Televizyon ekranlarından uzak kalan oyuncu, sanatla bağını ise koparmadı.

Kanada'da yaşayan Türkler için tiyatro atölyeleri düzenleyen Günalan, sanat çalışmalarına farklı bir ortamda devam etti.

KIZI DA SANAT DÜNYASINDA İLERLEDİ

Kanada'ya yerleşen ailenin kızı da kendi kariyer yolunu çizdi. Günalan'ın kızı, Kanada'da yapımcılık, koordinatörlük ve çeşitli yaratıcı projelerde görev alarak sanat dünyasına yakın bir alanda çalışmalarını sürdürüyor.

YILLAR SONRAKİ HALİ MERAK KONUSU OLDU

Bican Günalan, tiyatro kariyerinin yanı sıra sinema ve televizyon projeleriyle de iz bıraktı. Beyaz perdeye 1987 yapımı "Selamsız Bandosu" ile adım atan sanatçı, doğal oyunculuğu ve sahnedeki enerjisiyle Türk izleyicisinin gönlünde özel bir yer edindi.

Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam süren Günalan'ın yıllar sonraki görüntüleri ise hayranları tarafından ilgiyle karşılandı. Son olarak 2024 yılında görülen usta oyuncunun hem kariyer yolculuğu hem de ailesi için aldığı Kanada kararı, yeniden gündeme geldi.