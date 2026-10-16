Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'de bir sitedeki apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Kızını son yolculuğuna uğurlayan Taş, yaşadığı acının ardından sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı.

Kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden şarkıcı, hem kızına duyduğu özlemi hem de torunları için güçlü kalma çabasını dile getirdi.

“ACIMI TARİF EDECEK KELİME BULAMIYORUM”

Yaşadığı acıyı tarif edemediğini belirten Atilla Taş, kendisine destek olanlara teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız.”

Cenazede bazı sanatçı arkadaşlarının bulunmamasıyla ilgili yapılan eleştirilere de değinen Taş, olayın ani geliştiğini ve mekân farklılığının kendisini yalnız görünmesine neden olmuş olabileceğini belirtti. Şarkıcı, sanatçı dostlarının büyük bölümünün kendisini arayarak destek olduğunu söyledi.

“BİZLER BİR AİLEYMİŞİZ”

Hayatının farklı dönemlerinde insanları kızdırmış olabileceğini söyleyen Atilla Taş, kimseyi üzmek gibi bir amacı olmadığını vurguladı. Yaşadığı acının kendisine insanların zor zamanlarda nasıl kenetlendiğini gösterdiğini belirten şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim.”

TORUNLARI İÇİN GÜÇLÜ KALMAYA ÇALIŞIYOR

Kızının ardından geride kalan iki torununa sahip çıkmak istediğini belirten Taş, onların kendisi için büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Şarkıcı, “Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye’nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun” dedi.

“KIZIMA HASRETİM HİÇ BİTMEYECEK”

Açıklamasının devamında takipçilerine sevdiklerine sarılmaları ve sevgilerini dile getirmeleri çağrısında bulunan Atilla Taş, kızına duyduğu özlemin hiç bitmeyeceğini söyledi.

Taş, “Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek” ifadelerini kullandı.



ATİLLA TAŞ'IN AÇIKLAMASININ TAMAMI:

"Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız. Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekân farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da hemen hepsi aradı sordu. Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı. Ben evin haşarı çocuğu oldum hep malumunuz. Bazen sizleri kızdırmış da olabilirim ama kimseyi üzme amacı gütmedim hayatımda. Bizler bir aileymişiz oysa, acı yoldan öğrendim. Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye’nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun. Allah evlatlarınızı ve sevdiklerinizi sizlere bağışlasın. Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek. Hepinize çok çok çok teşekkür ediyorum. Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım. Aramalarına dönemediğin herkesten çok özür diliyorum. Belki yine bir yerlerde karşılaşmak üzere çok sağ olun!"