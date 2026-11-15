Manisa'nın Salihli ilçesinde Şazıl Tekin'in kızının yanlışlıkla çöpe attığı poşetteki 32 bin lira, belediye ekiplerinin atık tesisinde yaptığı aramada bulundu. Para, kontrollerin ardından Tekin'e eksiksiz teslim edildi.

Tekin, içinde para bulunan elbiselerini evde bir poşete koydu. Kızı ise çöpleri toplarken bu poşeti de yanlışlıkla attı. Durumu sonradan fark eden Tekin, Salihli Belediyesi'ne başvurarak çöpleri toplayan aracın plakasını öğrendi, ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yardım istedi.

ATIKLAR AYRI BİR ALANA BOŞALTILDI

Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların taşınma sürecini takip ederek ilgili araçları belirledi. Salihli'den Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getirilen atıklar, arama yapılabilmesi için ayrı bir alana boşaltıldı.

Atık Yönetimi ve Atık İkmal Şube Müdürü Birçe Türk, önce çöpleri toplayan aracı, ardından atıkları aktaran büyükşehir belediyesine ait aracı tespit ettiklerini anlattı. Türk, aramanın sonucunu şöyle aktardı:

"Personelimizin araştırma ve incelemeleri sonucunda Şazıl Bey’in kaybettiği 32 bin lirayı bulduk ve kendisine teslim ettik."

Parasını geri alan Şazıl Tekin ise "Yapılan araştırma sonucunda paramız bulundu. Allah herkesten razı olsun. Hem Salihli Belediyesi’ne hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum." dedi.