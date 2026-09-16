Zonguldak’ın Elvanpazarcık beldesi Cumhuriyet Mahallesi’nde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından jandarma ekipleri belirtilen adrese gitti. Ekipler, babaannesiyle birlikte girdikleri evde Sıla T.’yi yatağa zincirlenmiş ve kelepçeli halde buldu.

4 KARDEŞ DEVLET KORUMASINA ALINDI

Sıla T. ile üç kardeşi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerde dört kardeşin vücutlarında darp izlerine rastlandığı belirtildi. Bunun üzerine kardeşlerin tamamı devlet korumasına alındı.

ANNE VE BABA ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili baba Selahattin T. ve anne Sevil T. gözaltına alındı. Çiftin jandarmadaki ifadelerinde, kızlarının izinsiz şekilde AVM’ye gittiğini, bazı kişilerle görüştüğünü ve evden kaçmaya çalıştığını söyledikleri, bu nedenle kendisini engellemek amacıyla zincirlediklerini öne sürdükleri belirtildi.

‘KIZINI DÖVMEYEN DİZİNİ DÖVER’

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiftten Selahattin T., kendisine yöneltilen “Kızınızı siz mi zincirlediniz?” sorusuna “Kızını dövmeyen dizini döver” yanıtını verdi.

‘SİZ RENCİDE EDİYORSUNUZ’

Aynı sorunun yöneltildiği anne Sevil T. ise “Hayır ama siz rencide ediyorsunuz” dedi. Anne ve babanın adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.