Japonya polisi, kız çocuklarını istismar edip görüntülerini bazı sitelerde yayınlanan ve babalardan oluşan bir çeteyi çökertti. Çoğu reşit olmayan çocuklar olan ve babalarının istismarına maruz kalan kızlar kurtarıldı. Cinsel istismarda bulunduktan sonra görüntüleri sosyal medyada da paylaştıkları ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA ERKEK TUTUKLANDI

Kyodo Haber Ajansı, NHK televizyonu ve diğer yayın kuruluşları, Japonya'nın merkezindeki Aichi bölgesindeki polisin 30, 40 ve 50 yaşlarındaki çok sayıda erkeği gözaltına aldığını bildirdi. 6 ila 14 yaş arasındaki kızlarına defalarca tecavüz ettikleri ve o anları kayda alıp sosyal medyada paylaştıkları iddiasıyla suçlanıyorlardı.

ŞÜPHELİLER ÇOCUK FUHUŞU İLE SUÇLANDI

Raporda ayrıca şüphelilerin çocuk fuhuşu ve çocuk pornografisiyle de suçlandığı belirtildi. Saldırılara ilişkin mesajların ve görüntülerin bir grup sohbetinde paylaşıldığı da iddia edildi. Grup, kasım ayında bir çocuğa tecavüz şüphesiyle tutuklanan kişilerin ardından ortaya çıkarıldı.

Polisin cep telefonundaki verileri incelediği ve bunun sonucunda diğer adamların tutuklandığı bildirildi. Japon polisi, reşit olmayan kızlarına cinsel saldırıda bulundukları ve tacizlerinin videolarını internette paylaştıkları iddiasıyla birkaç erkeği tutukladı.