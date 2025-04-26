İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İlk bilgilere göre, 47 kişi gözaltına alındı.
Operasyonun özellikle İBB’nin İSKİ, imar ve şehircilik birimlerine yönelik olması dikkat çekti. Gözaltına alınan isimler arasında İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten de yer aldı.
SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
Ramazan Gülten, 2023 yılında Üsküdar sahilindeki kaçak kafelerin yıkımı sırasında saldırıya uğramasıyla gündeme gelmişti. Soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, gözaltı işlemleriyle ilgili adli sürecin sürdüğü belirtildi.