Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Mehmet Akkaya’ya 4 gün önce kene tutundu. Bir süre sonra fenalaşan Akkaya, yakınları tarafından Sorgun Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Etlik Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Akkaya, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alındı.
Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Akkaya’nın cenazesi, yakınlarına teslim edildikten sonra Akdağmadeni İlçe Mezarlığı’nda toprağa verildi.