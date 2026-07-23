Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Gökköy köyünde yaşayan Şehriban Öztürk’e yaklaşık bir hafta önce kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan Öztürk, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Tokat’taki bir hastaneye sevk edilen Öztürk, daha sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine gönderildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Öztürk’ün cenazesi, yakınları tarafından teslim alınırken, Tokat’ın Almus ilçesine bağlı Gökköy’de toprağa verileceği öğrenildi.