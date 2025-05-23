Kur korumalı TL mevduat (KKM) ve katılma hesaplarındaki düşüş bu hafta da devam etti.

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 625,9 milyar TL'den 596,1 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon 417 milyar TL'den 18 trilyon 444,5 milyar TL'ye, mevduat 21 trilyon 532 milyar TL'den 21 trilyon 926,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 260 milyar TL'den 2 trilyon 257,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 68 milyar TL'den 2 trilyon 60,2 milyar TL'ye gerileme gösterdi.

Takipteki alacaklar ise 393,6 milyar TL'den 395,6 milyar TL'ye çıktı.