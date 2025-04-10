XKur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki erime sürüyor ancak hız kesmiş görünüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bülten, KKM hesaplarında son dört ayın en düşük haftalık azalışına işaret etti.

BDDK’nın 4 Nisan 2025 haftasına ilişkin verilerine göre, KKM hesaplarında 14 milyar 154 milyon TL’lik azalma yaşandı. Böylece toplam KKM bakiyesi 744 milyar 292 milyon TL’ye geriledi. Bu rakam, 2025 yılı başından bu yana haftalık bazda en yavaş düşüş olarak kayıtlara geçti.

2025 yılı genelinde KKM bakiyesi kademeli olarak çözülürken, özellikle şubat ayındaki sert düşüşler dikkat çekmişti. Örneğin, 14 Şubat haftasında 46,4 milyar TL’lik kayıpla rekor seviyede bir çözülme görülmüştü. Ancak nisan ayının ilk haftasında görülen daha sınırlı düşüş, çözülmenin hız kestiğini gösteriyor.

KKM'NİN 2025 SEYRİ (TL CİNSİNDEN)

Tarih KKM Bakiyesi Haftalık Değişim 04.04.2025 744.292,61 -14.154,31 28.03.2025 758.446,92 -20.557,99 21.03.2025 779.004,91 -19.812,60 14.03.2025 798.817,51 -26.592,52 07.03.2025 825.410,03 -21.168,58 28.02.2025 846.578,61 -32.765,28 21.02.2025 879.343,89 -40.248,48 14.02.2025 919.592,37 -46.429,97 07.02.2025 966.022,34 -30.168,10 31.01.2025 996.190,44 -25.250,83 24.01.2025 1.021.441,27 -26.033,84 17.01.2025 1.047.475,11 -38.098,97 10.01.2025 1.085.574,08 -23.236,37 03.01.2025 1.108.810,45 -21.088,89

Aynı dönemde kredi hacmi artmaya devam etti. 17 trilyon 564,6 milyar TL seviyesinden 17 trilyon 716,4 milyar TL’ye yükselen toplam kredi hacmi, bankacılık sistemindeki kredi genişlemesinin sürdüğünü ortaya koydu. Tüketici kredileri 2 trilyon 164,3 milyar TL'den 2 trilyon 186,3 milyar TL’ye çıkarken, bireysel kredi kartı borçları da 1 trilyon 972,5 milyar TL’ye ulaştı.

Mevduat tarafında ise gerileme yaşandı. 21 trilyon 123,7 milyar TL olan toplam mevduat, 4 Nisan haftasında 20 trilyon 978,2 milyar TL’ye düştü.

Öte yandan takipteki kredilerde de artış gözlendi. Takipteki alacaklar 349,1 milyar TL’den 358,3 milyar TL’ye yükselerek, finansal sistemde riskli alacakların büyüdüğünü gösterdi.