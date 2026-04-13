Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz, KKM’nin kamuya maliyetinin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının yüzde 7.8’e ulaştığını hesapladı. Yılmaz, KKM ile 2023’teki depremleri karşılaştırarak “Deprem harcamalarının GSYH’ye oranı tahakkuk bazlı yüzde 6.1, nakit bazlı ise yaklaşık yüzde 4. Sonuç: Depreme harcadığımızdan daha çok kaynağı KKM ve Merkez Bankası

(TCMB) zararı için ödemiş olduk” ifadesini kullandı.

6 Şubat 2023’teki Kahramanmaraş merkezli depremler bölgedeki 11 ili enkaza çevirirken, resmi verilere göre 53 bin 537 vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

BEDELİ HALK ÖDEDİ

Yılmaz, KKM zararı için “Burada kamusal maliyet söz konusu. Bu maliyet, deprem harcamalarının üstünde, eğitim ve kamu yatırım teşvik harcamalarının ise bir katı üzerinde. Mesele, hatalı kararların bedelinin sürekli topluma ödettirilmesi ve bunun siyasi ve yönetsel hesap verebilirlik çerçevesinde yeterince sorgulanmaması” yorumunu yaptı.

KKM nedeniyle Merkez Bankası 2025’te 1 trilyon 64 milyar lira zarar etti. TCMB 2023’ü 818 milyar liralık, 2024’ü de 700 milyar liralık zararla kapatmıştı.