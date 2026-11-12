Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasında 4 askerin hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı.

Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirten Üstel, Türkiye ile KKTC arasındaki dayanışmaya dikkat çekti.

"TÜRKİYE'NİN ACISI BİZİM DE ACIMIZDIR"

Türkiye'nin yaşadığı acıyı Kıbrıs Türk halkının da paylaştığını ifade eden Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ana vatan Türkiye'nin acısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de acısıdır. İyi günde olduğu gibi zor günlerde de her zaman Türkiye'nin ve Türk milletinin yanındayız. Kazada hayatını kaybeden askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ana vatan Türkiye'ye sabır ve başsağlığı diliyorum. Acımız ortak, yüreğimiz bir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Üstel'in mesajı, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki dayanışma ve kardeşlik vurgusuyla dikkat çekti.