KKTC'de 27 kişinin hayatını kaybettiği FiloJet yolcu gemisi faciasına ilişkin soruşturma sürüyor. 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen kazayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli, Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Aralarında gemi kaptanı, şirket yetkilileri ve mürettebatın da bulunduğu şüpheliler hakkında daha önce "tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlaması yöneltilmişti.

Mahkeme heyeti; soruşturma kapsamında elde edilen delilleri, dinlenen tanıkların ifadelerini ve şüphelilerin kaza sırasındaki davranışlarını değerlendirerek 9 kişinin "kasten öldürme" suçundan yargılanmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca şüpheliler hakkında 3 gün ek gözaltı süresi verilmesine karar verdi. Duruşma pazartesi gününe ertelendi. Şüphelilerin geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye getirildiği sırada, kazada yakınlarını kaybeden ailelerin tepki gösterdiği öğrenildi.

GİRNE AÇIKLARINDA BATAN GEMİDE 27 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Filo Denizcilik'e ait FiloJet isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapıyordu. 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'ndan hareket eden gemi, sefer başladıktan kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalışan gemi, limana ulaşamadan battı. Büyük faciaya dönüşen kazada 27 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin cansız bedenine ise henüz ulaşılamadı. Kazaya ilişkin adli soruşturma ve yargı süreci devam ediyor.