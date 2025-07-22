Kuzey Kıbrıs’ta toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025 yılının ikinci yarısı için asgari ücreti brüt 51 bin 202, net 44 bin 546 olarak belirledi. Böylece asgari ücrete yüzde 17.79’luk bir ara zam yapılmış oldu.



Üstelik toplantıda işveren tarafı ret oyu vermesine rağmen karar oy çokluğuyla alındı. Haberin yayılmasıyla sosyal medyada birçok kullanıcı, “yavru vatan kadar olamadık”, “biz mi yavruyuz onlar mı belli değil”, “darısı başımıza” yorumu yaptı.

TÜRKİYE'Yİ İKİYE KATLADI



Türk kamuoyunda 'yavru vatan' olarak adlandırılan KKTC'de asgari ücret, Türkiye'deki mevcut ücretin iki katına yükseldi. Son olarak ocak ayı itibarıyla zamlanan asgari ücret Türkiye'de 22 bin 104 TL olarak uygulanıyor.