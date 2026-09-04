KKTC İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karar doğrultusunda düğün salonlarında gerçekleştirilen düğünler dışında; konut, iş yeri, restoran, kafe, bar, eğlence mekanı ve benzeri işletmelerde her türlü müzik yayını ile eğlence faaliyetinin yasak olduğu belirtildi.

HASSASİYETLE UYMALARI İSTENDİ

Açıklamada, İçişleri Bakanlığına bağlı Lefkoşa Merkez Kaymakamlığının, Girne açıklarında yaşanan deniz kazasının ardından yürürlüğe konulan uygulamanın süresini uzattığı bildirildi. Kişi, kurum ve işletmelerden yasağa hassasiyetle uymaları istendi.

YASAK İLK OLARAK 31 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Girne açıklarındaki gemi faciasının ardından bölgede ve ülkede oluşan büyük üzüntü nedeniyle müzik ve eğlence faaliyetlerine yönelik kısıtlamalar uygulanmaya başlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen üç günlük ulusal yas kapsamında Turizm ve Çevre Bakanlığı, 31 Ağustos'ta müzik izinlerini askıya aldı.

9 EYLÜL'E KADAR UZATILDI

İçişleri Bakanlığı ise toplumdaki hassasiyet ve derin üzüntüyü dikkate alarak bu kararı genişletti. 2 Eylül-5 Eylül tarihleri arasında düğün salonlarındaki düğünler hariç olmak üzere konut, restoran, bar, kafe ve eğlence mekanlarındaki müzik yayınları ile eğlence faaliyetleri resmi olarak yasaklandı.

Son kararla birlikte KKTC genelindeki müzik ve eğlence yasağının süresi 9 Eylül'e kadar uzatılmış oldu.