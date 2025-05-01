KKTC'de öldürülen Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen ve Kıbrıs'ta gazeteci Ayşemden Akın'a anlattıkları ile gündeme bomba gibi oturan Cemil Önal'ın Hollanda'da bir otel odasında öldürüldüğü iddia edildi.

Hollanda basınının isim vermeden Türklerin yaşadığı bir göçmen semtindeki otelin terasında oturan bir kişinin silahlı saldırı sonucu öldüğü açıklandı. İsmin paylaşılmadığı olay akıllara Hollanda'nın Den Haag şehrinde yaşayan Cemil Önal'ı getirdi.

SÖZCÜ TV'de yayınlanan ve İpek Özbey'in sunduğu Nokta Atışı programına bağlanan BBC Muhabiri Yusuf Özkan detayları aktardı.

Özkan "Saat 17.45 civarında Türk göçmenlerin yoğun olduğu bir semtte otel terasında oturan bir kişinin silahlı saldırıda öldüğü basına yansıdı ancak vurulan kişinin kimliğine ilişkin bir açıklama yapılmadı." dedi.

HOLLANDA POLİSİ'NDEN PAYLAŞIM

Olayla ilgili Hollada Polisi resmi X hesabından da bir paylaşımda bulundu. İsim verilmeyen paylaşımda saldırıya uğrayan şahsın öldüğü görgü tanıklarının polise başvurması gerektiği ifade edildi.