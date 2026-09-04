Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Girne açıklarında meydana gelen ve 12 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasının ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda üst düzey değişiklikler yaşandı. Bakan Erhan Arıklı’nın görevden alınmasının ardından bakanlık bünyesindeki üç üst düzey isim de görevlerinden alındı.

YENİ ATAMA YAPILDI

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamelere göre, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Enver Öztürk’ün görevine 5 Eylül 2026 itibarıyla son verildi. Öztürk’ün yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Murat Saler atandı.

Bakanlık Müdürü Mustafa Ambar ile Limanlar Dairesi Müdürü Emsal Emirzadeoğulları da 5 Eylül’den itibaren görevlerinden alındı. Her iki makam için ise şu aşamada yeni bir atama yapılmadı.