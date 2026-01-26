KKTC Başbakanı Ünal Üstel, “Bütün engelleri anavatanımız Türkiye’nin büyük desteği ile aşıyoruz’’ dedi. Üstel, Türkiye’den gelen gazetecilerle görüşerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

KKTC’de inşaat sektörünün çok geliştiğini Rumların bundan büyük rahatsızlık duyduğunu söyleyen Üstel belli miktarda yatırım yapanlara vatandaşlık verildiğini de belirterek “Yatırım amaçlı ülkeye gelip belli rakamlarda yatırım yapanları, güvenlik araştırması koşuluyla vatandaş yapıyoruz. Kriterleri yerine getiren güvenlik soruşturmasını geçtikten sonra vatandaş yapılıyor” dedi.

KAPALI MARAŞ

Üstel kısmen ziyarete açılan kapalı Maraş’ı bugüne kadar 3 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirterek şunları söyledi: “Okulları iyileştirmek otelleri de turizme kazandırmak istiyoruz. Orayı tekrar ülke ekonomisine kazandırma çalışması içindeyiz.”

Rum toplumunun, KKTC’yi hazmedemediğini söyleyen Üstel “20 Temmuz 1974’te düzenlenen barış harekatı ile Ada’ya huzur geldi. Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuştu. Anavatan destek verirken Kıbrıs Türkü Avrupa’dan ve dünyadan dışlandı’’ dedi.

Üstel Kıbrıs’ta iki devletli çözüm istediklerini de belirtti ve şöyle devam etti: “Biz 2020’ye kadar iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı bir federasyonu görüştük. Sonra bunun zaman kaybettirdiği anlaşıldı. Egemen ve eşit, iki devlet statüsünü öngördük. Cumhurbaşkanı Erhürman da federasyon demedi ama iki devleti de duymadık. Bekleyiş içerisindeyiz. .”