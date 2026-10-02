Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin soruşturmanın ayrıntıları ele alındı.

SU GEÇİRMEZ KAPILAR AÇIK BIRAKILDI

Tahkikat polisi, gemideki su geçirmez bölmelerin kapılarının kapalı tutulması gerektiğini ancak bazı kapıların açık olduğunu belirtti. Kapıların kapalı olması halinde geminin daha az su alabileceği ve yolcuların kurtarılma ihtimalinin artabileceği ifade edildi.

MAYDAY ÇAĞRISINDAN 2,5 SAAT SONRA BATTI

Polis, Filo Jet’in saat 12.20’de Mayday çağrısı yaptığını, geminin ise 14.50’de battığını açıkladı. Bu 2 saat 30 dakikalık sürede Sahil Güvenlik, Sivil Savunma ve Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti Kurtarma Limited ekiplerinin arama-kurtarma çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Çalışmalar sırasında Süleyman Erdoğan’ın gemiden iki çocuk çıkardığı iddiasının da soruşturulduğu aktarıldı.

GÖVDEDEKİ HASAR LİMANDA ONARILMIŞ

Soruşturmanın bir diğer önemli başlığını geminin sol ön bodoslama bölümündeki hasar oluşturdu. Bu bölümün daha önce tamir edildiği ve su alımının bu hasardan kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Hasarın tersane yerine limanda, ehliyetsiz kişiler tarafından onarıldığı bilgisi de mahkeme dosyasına yansıdı.

Gemideki 7 kompartımanda bulunan sintine pompalarının manuel çalıştığı, otomatik olmadığı ve su belirli seviyeye ulaştığında alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi. Buna rağmen geminin kısa sürede su aldığı kaydedildi.

KARA KUTU İNCELENECEK

Geminin seyri, hızı ve facia öncesindeki teknik sürecin aydınlatılması açısından VDR cihazının kritik delil olduğu belirtildi. Ses ve görüntü kayıtları ile DNA örneklerinin de incelemeye alındığı, teknik incelemeler ve bilirkişi çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

KAPTANIN ŞİKAYETİ YETKİLİLERE BİLDİRMEDİĞİ İDDİASI

Mürettebatın ifadelerinin de ele alındığı duruşmada, kaptan Mustafa Öz’ün gemiyi tamir eden mürettebatı bildiği ancak kendisine ulaşan şikayeti yetkililere aktarmadığı yönündeki ifade dosyaya girdi. İkinci kaptan Merve Nur Seraslan’ın ise gemideki tamirattan haberdar olduğu ve durumu şirket yetkilisine bildirdiği belirtildi.

TÜRKİYE’YE SORUŞTURMA EKİBİ GÖNDERİLECEK

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti polisi ve savcılığıyla koordinasyon sağlanacağı, Türkiye’deki bilgi, belge ve kayıtların incelenmesi için bir ekip gönderileceği açıklandı. Faciada aranan 5 kişi hakkında da Türkiye’den bilgi beklendiği bildirildi.

9 ZANLIYA 7 GÜN EK TUTUKLULUK

Girne Kaza Mahkemesi, soruşturmanın tamamlanması için 9 zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Karar kapsamında Ali Özdülger, Mustafa Öz, Merve Nur Seraslan, Zeki Öz, Metin Gül, Sertan Erol, Kadir Kuliyev, Vale Hummolov ve Raşat İbrahimov’un tutukluluk süresi uzatıldı.

Teknik incelemeler, VDR kayıtlarının analizi, bilirkişi raporu ve Türkiye’den beklenen bilgi ve belgelerin soruşturmaya dahil edilmesi için çalışmalar sürerken, faciada kayıp olan 10 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor. Yakınlarını kaybeden aileler ise duruşma öncesinde adalet talebiyle mahkeme önünde toplandı.