KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin açıklama yaptı. Üstel, kazada cenazesine ulaşılan son kişinin Mehmet Bayhan olarak belirlendiğini duyurdu.
Üstel, ilgili tüm kurumların kayıp kişilere ulaşılması ve ailelerin yaşadığı belirsizliğin sona erdirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Kazanın ardından yürütülen çalışmalar kapsamında hayatını kaybeden 15 kişinin cenazesine ulaşılırken, kayıp 13 kişi için arama faaliyetleri devam ediyor.
Başbakan Üstel, Mehmet Bayhan için Allah’tan rahmet dileyerek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı mesajı iletti.