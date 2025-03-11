KKTC'de Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya, bugün Meclis’te yaptığı sert konuşmada Kuzey Kıbrıs’ta devlet eliyle seks köleliği yapıldığını ve insan ticaretinin bizzat hükümet tarafından korunduğunu vurguladı.

Alayköy’de bir gece kulübünde çalışan bir kadının ölü bulunmasının ardından kürsüye çıkan Derya, gece kulüplerinin sistematik bir insan hakları ihlali olduğunu belirterek, bu düzenin devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi.

“BU ÜLKEDE ÇEYREK ASIRDIR SEKS KÖLELİĞİ YAPILIYOR”

Doğuş Derya, 2000 yılında yürürlüğe giren Gece Kulüpleri ve Benzeri Eğlence Yerleri Yasası’nın, seks köleliğini devlet eliyle meşrulaştırdığını ifade etti. Meclis kürsüsünde sert sözlerle konuşan Derya, hükümetin bu konuda sessiz kalmasını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumartesi günü 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Muhtemelen UBP, YDP ve DP temsilcileri çıkıp kadınlarla ilgili olumlu düşüncelerini sıralayacaklar. Gün kutlayacaklar. Halbuki dün akşam bir seks kölesi öldü gece kulübünde. Sevgili arkadaşlar, bu ülkede çeyrek asırdır seks köleliği yapılıyor. 2000 yılında yürürlüğe giren yasa ile devlet eliyle, polis eliyle, kurumlar eliyle insan ticareti ve seks köleliği yapılıyor.”

"BİR GECE KULÜBÜ SAHİBİNİN CEZA ALDIĞI TEK BİR ÖRNEK YOK"

Gece kulüplerini denetlemekle yükümlü olan komisyonun tamamen göstermelik bir yapı olduğunu belirten Derya, “İçişleri Bakanlığı’nın müsteşarı, kaymakam, muhaceret müdürü, temel sağlık hizmetleri temsilcisi, çalışma dairesi ve belediye temsilcilerinden oluşan bir komisyon var. Bu komisyon ne yapıyor? Gece kulüplerini sınıflandırıyor, izin veriyor ve güya denetliyor. Ama gerçekte bir gece kulübü sahibinin fuhuş yaptırmaktan ceza aldığı tek bir örnek bile yok!” dedi.

“BU KADINLAR BİRER MAL GİBİ KATALOGDA PAZARLANIYOR”

Derya sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir kadını günde kaç saat çalıştırıyorsunuz diye sorduğumda, gece kulübü sahiplerinden şu cevabı aldım: ‘Kadına göre değişiyor. Bazen sabah 8’de müşteri alır, akşam 6’da getirir. Sonra yemeğini yer, duşunu alır, 20.00’de konsomasyona başlar, 01.00’e kadar devam eder. Ardından müşteri varsa otellere gönderilir.’ Yani 24 saat çalıştırılıyorlar! Peki, bu kadınlara ödenen ücret nedir? Gençse pahalı, yaşlıysa ucuz! Yaşlı dedikleri kaç yaşında? 23-24!”

“Gece kulüplerinde yasaya göre 12 konsomatris sınırı var. Ama bu yetmiyor, öğrenci olarak kaydedilen kadınlar apartmanlara yerleştirilip seks kölesi olarak çalıştırılıyor. Üstelik internet sitelerinde açıkça pazarlanıyorlar. ‘Kıbrıs Gece Kulüpleri Rehberi’, ‘Kıbrıs Gece Turu’ gibi siteler var. Kadınları kataloglarda sergiliyorlar! ‘Buraya zamparalık yapmaya gelin, sizi kral gibi ağırlar, VIP transfer ve villa kiralama hizmeti sunarız’ diyerek seks turizmi pazarlanıyor!”

“SEKS KÖLELİĞİNE DEVLET GÖZ YUMUYOR”

Gece kulüplerinde yaşanan sömürü düzeninin devlet eliyle sürdürüldüğünü belirten Derya, bu kadınların devlet tarafından korunmak yerine istismara açık bırakıldığını ifade etti:

“Bu ülkede insan ticaretini suç sayan düzenlemeyi biz, CTP’li kadın vekiller olarak Ceza Yasası’na koyduk. Ama bugüne kadar herhangi bir gece kulübü sahibinin insan ticareti yapmaktan ceza aldığını gördünüz mü? Hayır! Çünkü devlet bununla ilgili bir işbirlikçi gibi çalışıyor!”

KÜRTAJ İDDİASI

“Bu kadınlar, yaptıkları işe tahammül edebilsinler diye uyuşturucuya alıştırılıyor. Kaç defa denetim yapıldı? Kaç defa kimyasal madde testi yapıldı? Kim denetledi bunları? Devlet hastanesi bile artık kürtaj yapmıyor çünkü gece kulüplerinde çalışan kadınlar defalarca hamile bırakılıyordu. Kadınlara doğum kontrol yöntemi uygulanmıyor çünkü müşteri prezervatif kullanmak istemiyor!”

“GECE KULÜPLERİ DERHAL KAPATILMALIDIR!”

Derya, artık gece kulüplerinin tamamen kapatılması gerektiğini düşündüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

“Daha önce seks işçiliğinin bir meslek olarak düzenlenmesi gerektiğini söylüyordum. Çalışma saatleri, izin hakları, sağlık güvenceleri ve emeklilik hakları tanımlanmalı diyordum. Ama fikrimi değiştirdim! Çünkü bu iktidarlar insanları korumuyor! Bu düzenin devam etmesine izin veremeyiz. Gece kulüpleri kapatılmalıdır!”