TBMM Genel Kurulu'nda Yeni Yol Grubu'nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmaması ile maruz kaldığı izolasyon ve ambargoların değerlendirilmesi amacıyla verdiği genel görüşme önerisi görüşüldü.

Önerinin gerekçesini açıklamak üzere Yeni Yol Partisi Grubu adına İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, 2004 Annan Planı referandumuna ilişkin iktidarı eleştirdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Kıbrıs meselesinde önemli irtifa kaybediyoruz. Oraya kurduğunuz saraycıklarla veya yaptığınız altyapı yatırımlarıyla değil, diplomatik gücünüzle Kıbrıs meselesine sahip çıkın" dedi.

AKP Konya Milletvekili Orhan Erdem ise Çömez'e, "İngiliz Valisi'nin bulduğu bir binada mı cumhurbaşkanlığına devam etsin Kuzey Kıbrıs? Bir tütün fabrikasında mı Meclisi olmalı? Kurumları olmayan bir devlet olur mu?" sözleriyle karşılık verdi.

Teklif AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.