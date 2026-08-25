

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) ülkeye giriş ve çıkışların daha sıkı takip edilmesini sağlayacak yeni bir dönem başlıyor. Başbakan Ünal Üstel, düzensiz göçle mücadele ve kamu güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla Göç-Sis ile E-Vize sistemlerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Yeni uygulamalarla birlikte yabancıların KKTC’ye gelmeden önce geliş amacı, ülkedeki statüsü ve güvenlik açısından uygunluğu değerlendirilecek.

ÜLKEYE GELMEDEN ÖNCE DEĞERLENDİRİLECEKLER

Başbakan Üstel, yeni sistemin temel amacının KKTC’ye giriş yapan kişilerin daha etkin şekilde takip edilmesi olduğunu belirtti. Buna göre yabancıların geliş amacı ve statüsü önceden incelenecek, gerekli görülen durumlarda güvenlik değerlendirmeleri yapılacak. Üstel, devletin ülkeye kimin, hangi amaçla ve hangi statüyle geldiğini bilmesinin önemine dikkat çekerek, giriş yapan herkesin kayıt altında tutulacağını ifade etti.

E-VİZE İLK AŞAMADA 3 ÜLKEYİ KAPSAYACAK

E-Vize uygulamasının ilk etapta Suriye, Nijerya ve Ermenistan vatandaşlarını kapsayacağı açıklandı. Bu ülkelerin vatandaşları için mevcut konsolosluk vizesi uygulamasının yerine yeni elektronik sistem kullanılacak. Başvurular Muhaceret Dairesi tarafından ön incelemeden geçirilecek. Başvuru sahibinin KKTC’ye geliş nedenine göre Polis Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlardan görüş alınabilecek. Yapılacak değerlendirmelerin ardından kişinin ülkeye giriş açısından uygunluğu belirlenecek.

ÜNİVERSİTEDEN KABUL ALMAK TEK BAŞINA YETERLİ OLMAYACAK

KKTC’de eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler için de daha kapsamlı bir kontrol mekanizması uygulanacak. Üniversiteden kabul alan bir öğrencinin bu kabul belgesine sahip olması, tek başına KKTC’ye giriş hakkı sağlamayacak.

Yeni sistem kapsamında üniversiteler, öğrencilerin bilgi ve belgelerini çevrim içi olarak Muhaceret Dairesi’ne gönderecek. Öğrenciler hakkında gerekli incelemeler yapılacak ve Polis Genel Müdürlüğü’nün görüşü alınacak.

Değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde öğrencinin ülkeye girişine izin verilecek. E-Vize kapsamındaki ülkelerin vatandaşları ise bu sürece ek olarak elektronik vize işlemlerini de tamamlayacak. Girişi onaylanan öğrencilere sistem üzerinden otomatik olarak Yabancı Kimlik Numarası verilecek. Böylece öğrencinin KKTC’ye girişinden üniversite kaydına ve ikamet işlemlerine kadar olan süreç elektronik ortamda takip edilebilecek.

GÖÇ-SİS İÇİN YASAL VE TEKNİK HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Ünal Üstel, Göç-Sis sisteminin uygulanabilmesi için gerekli 5 Bakanlar Kurulu önergesinin hazırlandığını açıkladı. E-Vize Tüzüğü’nün yeniden düzenlendiğini belirten Üstel, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nde de gerekli değişikliklerin yapıldığını bildirdi.

“KONTROLSÜZ GİRİŞE İZİN VERMEYECEĞİZ”

KKTC’nin dünyaya açık olmaya devam edeceğini vurgulayan Üstel, turizm, üniversiteler ve ekonominin gelişmesini destekleyeceklerini, bununla birlikte ülke güvenliğinden taviz vermeyeceklerini söyledi. Üstel, yeni dönemde amaçlarının KKTC’yi dış dünyaya kapatmak olmadığını belirterek, ülkeye girişlerin kontrollü ve güvenli şekilde gerçekleştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Başbakan Üstel, yeni uygulamaların temel yaklaşımını ise ülkenin kapılarının dünyaya açık kalacağı, fakat ülkeye kimin, hangi amaçla ve hangi statüyle girdiğinin devlet tarafından bilineceği şeklinde özetledi.