ABD’nin 2020’de Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından, iki ülke arasındaki askeri işbirliği artarak devam ediyor. Son olarak, 11 gün süren ve 1 Mart’ta sona eren “Proteas” adlı tatbikatta, ABD Silahlı Kuvvetleri ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ortak operasyonlar gerçekleştirdi. Tatbikatı, Rumların Komutanı Korgeneral Yorgos Cicikostas ve ABD’nin Lefkoşa Büyükelçisi Julie Fisher izledi. Tatbikat kapsamında su altı patlayıcı yerleştirme, hedefe saldırı ve düşman kıyılarına sızma senaryoları uygulandı.

İSTENMEYEN DİPLOMAT

Rum Kesimi’nin sualtı taarruz ve saldırı birimleri, bu operasyonları KKTC topraklarına yönelik varsayımlarla gerçekleştirdi. Daha önce Belarus’un kabul etmediği bir diplomat olan Fisher’in tatbikatı izlemesi dikkat çekti. ABD, Güney Kıbrıs ile Ağustos ayında da ortak tatbikat yaparak hava savunma sistemlerinin entegrasyonunu test etmişti.

İki ülke arasında stratejik diyalog başlatılırken, Güney Kıbrıs’ın, İsrail ile de askeri işbirliğini güçlendirmesi, Doğu Akdeniz’deki dengeleri değiştirme potansiyeline sahip. ABD’nin bölgede artan askeri varlığı ve sondaj faaliyetleri üzerindeki etkinliği, Türkiye’nin bölgedeki nüfuzunu sınırlama amacı taşıyor.

SUALTI SABOTAJLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tatbikatta su altı patlayıcı yerleştirme ve hedefe saldırının yanı sıra düşman kıyılarına sızma harekatı uygulandı. Ardından ABD ve Rum güçleri bayrak açarak poz verdi.