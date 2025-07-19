ABD New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde gayriresmi Kıbrıs toplantısı düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar dışarıda beklerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile bir saat baş başa görüşmesi dikkat çekti. Rum lider, Fidan ile yaptığı toplantı için “İlginç bir görüş me oldu” dedi. Bu, KKTC’de tepkiyle karşılandı.

Toplantıyı değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise adadaki gelişmeler nedeniyle “hayal kırıklığı” yaşadığını söyledi.

Tatar, “Rum liderliğinin tutumu, Kıbrıs Türk halkı üze rinde baskı ve tehdit hissini artırmakta, endişe yaratmaktadır. Pek çok Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs’a geçmeleri ya da yurt dışına seyahat etmeleri halinde tutuklanma korkusu yaşamaktadır” ifadelerini kullandı. Tatar, “Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başla mayacağız” dedi.

Toplantının ardından 4 geçiş kapısının açılacağını duyurmayı bekleyen Tatar, “Güney Kıbrıs’ın uzlaşmaz tavrı” nedeniyle bu basit meselenin çözülemediğini aktardı. Tatar, bir sonraki geniş formatlı gayriresmi toplantının yıl sonunda yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

"RUMLAR ÇÖZÜMÜ İMKANSIZ KILIYOR"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 16-17 Temmuz’da düzenlenen New York’taki Kıbrıs toplantısıyla ilgili açıklama yaptı. İş birliğinin geliştirilebileceği alanların ele alındığını belirten Keçeli, dört yeni sınır kapısı ve güneş enerjisinden elektrik üretimi konuları için “Rum tarafının her aşamada yeni koşullar öne sürmesi, sözünde durmaması, yıllardır tekrar ettiği ve kabul görmeyen bazı önerileri ısrarla yeniden gündeme getirmesi sonuca ulaşılmasını imkansız kılmıştır” dedi. Keçeli, bu iki alanda görüşmelerin Kıbrıs’ta süreceğini sözlerine ekledi.

BM: BİR SONRAKİ BULUŞMA EYLÜL'DE

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik görüşmelerde ilerleme sağlandığını, adadaki Türk ve Rum toplumlarının liderleri arasında bazı girişimler konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Guterres, eylül ayında Kuzey ve Güney Kıbrıs liderleriyle tekrar bir araya geleceğini ve bu yıl içinde aynı formatta başka bir gayriresmî toplantının daha planlandığını belirtti.