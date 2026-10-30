Hint mutfağının zengin baharatlarıyla hazırlanan köfte köri, sofralara farklı bir lezzet katıyor. Zencefil, kimyon ve kişnişle tatlandırılan köfteler, kremalı domates sosuyla birleşerek doyurucu bir yemeğe dönüşüyor. Üstelik bu özel lezzeti hazırlamak için restorana gitmenize gerek yok. Birkaç temel malzemeyle evde kolayca yapabilir, yaklaşık 45 dakikada sofraya getirebilirsiniz.

Hint usulü köfte köri nasıl yapılır?

Hint mutfağında köfte, yalnızca kıyma ve birkaç baharatla hazırlanan sıradan bir yemek değil. Köftenin lezzetini belirleyen en önemli unsur, kullanılan baharatların uyumu. Kimyon, kişniş, tarçın, karanfil ve taze zencefil kıymaya eklenerek yoğun bir aroma elde ediliyor.

Köftelerin yumuşak kalmasını sağlayan malzemelerden biri de doğal yoğurt. Kıyma karışımına eklenen yoğurt, pişirme sırasında köftelerin nemini korumasına yardımcı oluyor.

Yemeğin lezzetini tamamlayan kremalı domates sosu ise soğan, sarımsak, zencefil ve köri ezmesiyle hazırlanıyor. Son aşamada eklenen kara lahana veya ıspanak, tarife hem renk hem de farklı bir tat katıyor.

Hint usulü köfte köri için gerekli malzemeler

Köfteler için:

1 kg yağsız kıyma (dana veya kuzu eti)

2 yemek kaşığı doğal yoğurt

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1 yemek kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı öğütülmüş kişniş

1 çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı tarçın

Çeyrek çay kaşığı öğütülmüş karanfil

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Çeyrek çay kaşığı pul biber

Bir tutam rendelenmiş muskat

Kızartmak için 1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kremalı domates sosu için:

1 büyük soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı rendelenmiş taze zencefil

2 yemek kaşığı ince doğranmış kişniş sapı

3 yemek kaşığı köri ezmesi

400 gram doğranmış domates

250 ml su veya sebze suyu

100 gram kara lahana veya ıspanak

125 ml krema veya şekersiz Hindistan cevizi sütü

Süslemek için taze kişniş yaprakları

Hint usulü köfte köri nasıl hazırlanır?

1. Köfte harcını hazırlayın.

Geniş bir kaba kıymayı alın. Yoğurt, rendelenmiş zencefil, kimyon, kişniş, tarçın, karanfil, muskat, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyin. Bütün malzemeleri iyice yoğurun. Ardından ellerinizi hafifçe ıslatarak harçtan ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın.

2. Köfteleri hafifçe kızartın.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın. Köfteleri tavaya azar azar alın ve her tarafı kızarana kadar 2-3 dakika pişirin. Bu aşamada köftelerin içinin tamamen pişmesi gerekmiyor. Kızaran köfteleri bir tabağa alıp bekletin.

3. Köri sosunu hazırlayın.

Aynı tavada fazla yağı alın. İnce doğranmış soğanı, sarımsağı, rendelenmiş zencefili ve kişniş saplarını ekleyin. Malzemeleri kısık ateşte 8-10 dakika kadar soteleyin. Ardından köri ezmesini ilave edin ve yaklaşık 1 dakika karıştırarak pişirin.

4. Köfteleri sosla birlikte pişirin.

Tavaya doğranmış domatesleri ve suyu ekleyerek karıştırın. Önceden kızarttığınız köfteleri de sosun içine alın. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısın. Tencerenin kapağını kapatarak yaklaşık 20 dakika pişirin.

5. Son dokunuşları yapın.

Doğranmış kara lahana veya ıspanağı ekleyin. Sebzeler yumuşayana ve sos koyulaşana kadar kapağı açık şekilde 8-10 dakika daha pişirin. Son olarak kremayı ve garam masalayı ilave edin. Üzerine taze kişniş yaprakları serperek sıcak servis edin.

Köftelerin yumuşak kalması için bu detaya dikkat

Bu tarifte lezzeti belirleyen en önemli noktalardan biri köftelerin pişirilme şekli. Köfteleri tavada uzun süre kızartmak yerine yalnızca dış yüzeyleri renk alana kadar pişirmek gerekiyor. Böylece köfteler sosun içinde pişmeye devam ederken suyunu kaybetmiyor ve yumuşak kalıyor.

Bir diğer püf noktası ise kişniş saplarını kullanmak. Genellikle atılan bu saplar ince ince doğranarak soğan ve sarımsakla birlikte sotelenebilir. Böylece köri sosuna daha yoğun bir aroma kazandırabilirsiniz.