ABD'de üç kuşaktır otomobil biriktiren Born ailesine ait devasa koleksiyon, sembolik açılış rakamlarıyla koleksiyoncuların iştahını kabartıyor.

ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen açık artırmada yaklaşık 300 klasik otomobil, kamyonet, modifiye araç ve nadir otomotiv hatıraları yer alıyor. Yıllar süren tutkulu bir arayışın ürünü olan bu özel koleksiyonda, tamamen restore edilmiş hazır klasiklerin yanı sıra meraklılarını bekleyen çok sayıda proje aracı da bulunuyor.

FİYATLARIN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Satışa çıkan otomobiller arasında 1912 model Ford Model T'den 1955 Chevrolet NAPCO pikapa, 1957 Pontiac Super Chief'ten efsanevi Dodge station wagon modellerine kadar havacılık ve otomotiv tarihine damga vurmuş ikonik tasarımlar yer alıyor. 50 sentlik açılış fiyatları büyük bir fırsat gibi görünse de araçların nihai satış bedellerinin teklif savaşlarıyla yükselmesi bekleniyor.

Çevrim içi katılıma da açık olan müzayedede alıcı primi olarak salonda bulunanlardan yüzde 8, internet üzerinden teklif verenlerden ise yüzde 10 ek ücret alınacak. Restorasyon meraklılarını ve koleksiyoncuları bir araya getirecek olan dev etkinlik, otomotiv tarihinin en zengin aile koleksiyonlarından birini yeni sahipleriyle buluşturmayı hedefliyor.