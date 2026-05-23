

Blok duvarlarda kullanılan alternatif bir bitirme yöntemi, sıva ihtiyacını ortadan kaldırarak iç mekanları, garajları ve küçük işletmeleri kısa sürede yenilemeyi mümkün kılıyor. Doku kaplama, akrilik boya ve düşük maliyetli malzemelerle uygulanan sistemin toplam maliyetin çok altında kalıyor.

Geleneksel sıva işlemlerine göre çok daha hızlı olan bu yöntem, özellikle ekonomik tadilat yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor. Ortalama bir duvarda klasik sıva uygulaması hem yoğun işçilik gerektiriyor hem de yaklaşık bir haftalık kuruma süresi istiyor.

Doğrudan blok üzerine yapılan doku uygulaması ise daha düşük bütçeyle tamamlanabiliyor ve birkaç saat içinde kullanılabilir hale geliyor.

DOĞRU HAZIRLIK SONUCU BELİRLİYOR

Uzmanlara göre uygulamanın başarılı olması için en önemli aşama yüzey hazırlığı. Beton blok yüzeyin temiz ve tamamen kuru olması gerekiyor. Toz, kir veya yağ kalıntıları malzemenin emilimini bozduğu için işlem öncesinde detaylı temizlik şart kabul ediliyor.

İlk olarak sert kıllı bir naylon fırçayla yüzeydeki toz temizleniyor. Eğer duvarda küf, rutubet ya da yağmur izi varsa, nötr deterjanlı suyla yıkama öneriliyor. Kuruma süresi hava koşullarına bağlı olarak 90 dakikada tamamlanıyor.

Ayrıca büyük çatlaklar ve boşluklar kontrol edilmeli. 5 mm’den geniş açıklıkların kaplama sonucunu bozabileceği belirtiliyor. Bu tür bölgelerde tüm duvarı sıvamak yerine yalnızca sorunlu alanların hızlı kuruyan macunlarla doldurulması yeterli oluyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEÇENEK AKRİLİK DOKU

Sıvasız uygulama için iki farklı ürün öne çıkıyor: hazır akrilik doku ve suyla karıştırılan toz doku. Hazır ürünler biraz daha pahalı olsa da düzensiz yüzeyleri daha iyi kapatıyor ve daha homojen bir görünüm sağlıyor.

Uzmanlar, blok duvarların kusurlarını daha iyi gizlediği için orta kalınlıkta akrilik dokuların tercih edilmesini öneriyor. İnce dokuların ise yüzeydeki bozuklukları kapatmada yetersiz kalabildiği belirtiliyor.

3 İLE 5 MM KALINLIĞINDA OLMASI GEREKİYOR

Temizlenen ve kuruyan duvara uygulama yapılmadan önce ürünün uygun kıvama getirilmesi gerekiyor. Toz ürünlerde genellikle bir ölçü karışıma iki ölçü su ekleniyor. Elde edilmesi gereken yoğunluğun yoğurt kıvamına yakın olması tavsiye ediliyor.

Karışım hazırlandıktan sonra uygulama üst köşeden başlanarak mala yardımıyla yapılıyor. Katmanın yaklaşık 3 ila 5 mm kalınlığında olması gerekiyor. Hareketlerin yukarıdan aşağı doğru ve kesintisiz şekilde yapılması, yüzeyde iz oluşmasını önlüyor.

İşlem sırasında duvarın bölümler halinde kaplanması öneriliyor. Böylece birleşim çizgileri daha az görünür hale geliyor. Doku uygulandıktan sonra yaklaşık 30 ila 40 dakika içinde boya aşamasına geçilebiliyor.