Klasik makarna genellikle rafine edilmiş buğday unundan üretilirken tam buğday makarnasında tahılın kepek ve ruşeym bölümleri korunuyor. Bu sayede lif ve bazı vitaminler açısından daha zengin bir içerik elde ediliyor.

TAM BUĞDAY MAKARNASI NEDEN ÖNE ÇIKIYOR?

Tam buğday makarnasının en önemli avantajlarından biri yüksek lif içeriği. Lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olurken tokluk hissinin daha uzun sürmesini de destekleyebiliyor.

Rafine undan üretilen klasik makarnaya kıyasla daha fazla lif içeren tam buğday makarnası, kan şekerinin yemek sonrasında daha dengeli yükselmesine de katkı sağlayabiliyor. Ancak bu etki, tüketilen porsiyona ve makarnanın yanında yenilen diğer besinlere göre değişiyor.

Tam tahıllı ürünler ayrıca magnezyum, demir ve B grubu vitaminleri gibi besin öğeleri bakımından da avantaj sağlayabiliyor.

MAKARNAYI PİŞİRME ŞEKLİ DE ÖNEMLİ

Uzmanlar, sağlıklı bir makarna öğünü için yalnızca makarna çeşidinin değil, pişirme yönteminin ve kullanılan sosların da önemli olduğunu belirtiyor.

Makarnanın fazla pişirilmeden, hafif diri kalacak şekilde hazırlanması kan şekeri üzerindeki etkisini azaltmaya yardımcı olabiliyor. Ağır kremalı soslar yerine zeytinyağı, sebze ve domates içeren tariflerin tercih edilmesi de öğünün besin değerini artırabiliyor.

Makarnanın yanında yoğurt, baklagil, tavuk veya balık gibi protein kaynaklarına yer verilmesi ise daha dengeli bir öğün oluşturulmasını sağlıyor.

Öte yandan yumurtalı makarna da protein içeriği bakımından bazı avantajlar sunabiliyor. Bu nedenle bütün makarna çeşitleri arasında herkes için geçerli tek bir en sağlıklı seçenek bulunduğunu söylemek mümkün değil.

Ancak lif tüketimini artırmak ve rafine tahılları azaltmak isteyenler için tam buğday makarnası, günlük beslenmede öne çıkan alternatiflerden biri olarak değerlendiriliyor.