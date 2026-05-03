Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Vivek Vihar bölgesinde bulunan 4 katlı bir konuttaki klima bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın bütün binayı sararken, 9 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerindeki incelemelerde yangının bir dairedeki klimanın patlaması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, ilk katta başlayan yangının havalandırma boşluğu ve merdivenler aracılığı ile üst katlara sıçradığı belirlendi.

Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaklaşık 15 kişinin alevlerin arasından sağ kurtarıldığını bildirdi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, binada bulunan 9 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.