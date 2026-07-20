Dünya genelinde etkisini artıran rekor sıcak hava dalgaları, açık havada çalışan milyonlarca kişi için ciddi sağlık riskleri oluştururken, Japonya bu soruna dikkat çekici bir teknolojiyle çözüm arıyor. Japon endüstriyel tedarik şirketi TRUSCO Nakayama Corporation, çalışanların vücut sıcaklığını yalnızca birkaç dakika içinde düşürmeyi amaçlayan, kamuoyunda "insan buzdolabı" olarak anılan taşınabilir bir soğutma kabini geliştirdi.

Resmi adı Do Reimon Box olan sistem, özellikle inşaat, fabrika, lojistik ve yol bakım sektörlerinde çalışanların sıcak çarpması riskini azaltmak amacıyla tasarlandı. Tek kişilik paslanmaz çelik kabin, tüm ortamı soğutmak yerine vücudun kritik bölgelerine yoğun soğuk hava üfleyerek kısa sürede serinleme sağlıyor.

Dakikalar içinde serinleme sağlıyor

Kullanıcı kabinin içine girerek sandalyeye oturuyor ve kapıyı kapatıyor. Kabin içindeki ortam sıcaklığı yaklaşık 15 derece seviyesinde tutulurken, yaklaşık 5 dereceye kadar soğutulan hava boyun, baş ve sırt bölgelerine yönlendiriliyor. Uzmanlara göre bu bölgelerin hedef alınması, vücudun ısı dengesinin daha hızlı normale dönmesine yardımcı oluyor.

Şirketin verdiği bilgilere göre, kabinde 5 ila 10 dakika geçirmek sıcaklığın neden olduğu rahatsızlığı önemli ölçüde azaltabiliyor. Güvenlik amacıyla sistem, aşırı soğumayı önlemek için kullanım süresini en fazla 20 dakika ile sınırlandırıyor.

Artan sıcak çarpması vakalarına karşı geliştirildi

Son yıllarda Japonya'da yaz aylarının daha uzun ve daha sıcak geçmesiyle birlikte sıcak çarpmasına bağlı sağlık sorunlarında da artış yaşanıyor. Özellikle açık havada ve yüksek sıcaklık altında çalışan işçiler, en yüksek risk grubunda yer alıyor.

Do Reimon Box, çalışanların mola sırasında kısa sürede serinleyerek işlerine daha güvenli şekilde dönebilmeleri amacıyla geliştirildi. Şirket, cihazın tıbbi tedavi yerine geçmediğini; yeterli sıvı tüketimi, dinlenme ve gerekli durumlarda sağlık desteğiyle birlikte kullanılmasının hedeflendiğini vurguluyor.

Dondurulmuş gıda teknolojisinden ilham aldı

Cihazın en dikkat çekici yönlerinden biri ise geliştirilme süreci. Mühendisler, dondurulmuş gıda otomatlarında kullanılan soğutma teknolojisini insan kullanımına uyarlayarak kısa süreli ancak etkili bir serinleme sağlayan kompakt bir sistem geliştirdi.

Standart 100 volt elektrikle çalışan kabin, tekerlekli yapısı sayesinde kolayca taşınabiliyor ve kalıcı bir altyapı gerektirmeden şantiyeler, fabrikalar ve geçici çalışma alanlarında kullanılabiliyor.

Aşırı sıcaklarla mücadelede yeni bir dönem olabilir

İklim değişikliğinin etkisiyle dünyanın birçok bölgesinde yaz ayları her geçen yıl daha sıcak geçerken, çalışanları aşırı sıcağın olumsuz etkilerinden koruyacak teknolojilere yönelik ilgi de artıyor.

Do Reimon Box, sıcak çarpmasını tek başına önleyen ya da tedavi eden bir cihaz olmasa da, iş yerlerinde ısı yönetimine yönelik yenilikçi çözümler arasında gösteriliyor. Uzmanlar, benzer kişisel soğutma sistemlerinin önümüzdeki yıllarda sıcak iklime sahip ülkelerde daha yaygın hale gelebileceğini değerlendiriyor.