Yaz aylarında duvarları adeta birer ısı deposuna dönüşen ve geceleri bile soğumayan eski binalar (altbau) için ezber bozan bir çözüm İsviçre'den geldi.

Zürih'te kapsamlı şekilde restore edilen tarihi bir bina, geleneksel ve yüksek enerji tüketen mobil klima cihazları yerine, mevcut kalorifer sistemini yazın soğutma mekanizmasına dönüştürerek devrim niteliğinde bir başarıya imza attı.

Isıtma tesisatından akan 20 derecelik su

İsviçre televizyonu SRF'nin aktardığı bilgilere göre, binadaki eski radyatörler sökülerek yerlerine özel alüminyum lamelli konvektörler yerleştirildi.

Yaz Modu (Soğutma): Pencerelerin altına yerleştirilen bu konvektörlerin içinden yaz aylarında yaklaşık 20 derece sıcaklıkta su akıtılıyor. Küçük entegre vantilatörler odadaki sıcak havayı bu suyla soğutulmuş alüminyum panellerin üzerinden geçirerek odaya geri üflüyor.

Suyun sıcaklığının 20 derecede tutulmasının kritik bir sebebi var: Bu sayede sistemde nem (yoğuşma suyu) oluşmuyor ve binanın tarihi yapısına zarar verilmesi engelleniyor.

Kış Modu (Isıtma): Aynı sistem kışın tekrar devreye girerek bu kez borulardan 26 derece su geçiriyor ve binayı verimli bir şekilde ısıtıyor.

Bölgesel ısıtma ihtiyacı üçte iki azaldı

Uygulanan bu yenilikçi mimari ve mühendislik çözümü, binanın enerji faturalarında devasa bir düşüş sağladı. Binanın merkezi bölge ısıtma (Fernwärme) tüketimi yaklaşık üçte iki oranında (%66) azaldı.

Bina teknolojisi uzmanları, bu sistemin tek başına mucize yaratmadığını, başarının arkasında dış cephe ve pencerelerin mükemmel şekilde restore edilmesi olduğunu vurguluyor.

"Soğutmak, yeni ısıtmaktır"

Araştırma enstitüsü Empa'dan uzman Matthias Sulzer, küresel ısınmayla birlikte dengelerin değiştiğini ifade ediyor. Zürih'teki bu senede artık yıl genelinde ısıtmadan çok soğutma işlemi yapılıyor. Sulzer, gelecekte şehir planlamalarında sadece bölgesel ısıtma ağlarının değil, "bölgesel soğutma ağlarının da" hayati rol oynayacağını belirterek süreci tek bir cümleyle özetliyor: "Çünkü artık soğutmak, yeni ısıtma konseptidir."