Avrupa'da yaz sıcaklıklarının rekor seviyelere ulaşması, inşaat sektörünü geleneksel klimalara alternatif aramaya yöneltti. Batı Avrupa’daki modern konut projelerinde, pasif yöntemler ve "radyan soğutma" sistemleri ön plana çıkmaya başladı.

GELENEKSEL KLİMALARDAN FARKLI BİR ÇALIŞMA SİSTEMİNE SAHİP

The Times gazetesinde yer alan uzman görüşlerine göre, binaların soğutulmasında ilk olarak pasif yöntemlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Bu kapsamda dış panjurlar, güneş koruma sistemleri, doğru havalandırma ve güçlü bir ısı yalıtımı, sıcaklıkla mücadelede temel adımlar olarak nitelendiriliyor.

Bunun yanı sıra, son yıllarda Batı Avrupa'da popülerlik kazanan ve ince boruların içinden +14 ila +18 derece sıcaklıkta su sirküle ettiren özel soğutma sistemleri dikkat çekti. ScienceDirect platformunda yer alan teknik bilgilere göre, bu teknoloji geleneksel klimalardan farklı bir çalışma prensibine sahip. Sistem, odaya güçlü soğuk hava üflemek yerine, ısınan ve yükselen havanın tavan yüzeyindeki soğuk borularla temas ederek ısısını kaybetmesi prensibine dayanıyor. Böylece ortamda hava akımı, ani sıcaklık değişimleri ve gürültü oluşmadan dengeli bir serinlik sağlanıyor.

YÜZDE 30 TASARRUF SAĞLIYOR AMA KURULUM MALİYETİ YÜKSEK

Üretici verileri ve uzman analizlerine göre, yeni nesil radyan soğutma sistemlerinin avantajları ve mevcut durumu sıralandı.

Geleneksel klima sistemlerine kıyasla %20 ila %30 oranında daha az elektrik tüketimi sağlıyor. Neredeyse tamamen sessiz çalışıyor, havayı kurutmuyor ve odanın her yerine eşit sıcaklık dağıtıyor.

Yüksek konfor ve tasarruf oranlarına rağmen, sistemin kitlesel olarak yaygınlaşmasının önündeki en büyük engeli yüksek kurulum maliyetleri oluşturuyor. Uzmanlar, küresel sıcaklık artışları ve sıkılaşan enerji tasarrufu yönetmelikleri nedeniyle bu teknolojilere olan talebin önümüzdeki süreçte artacağını öngörüyor.

KLİMA OLMADAN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Sektör temsilcileri, yüksek maliyetli sistemlerin yanı sıra evlerde alınabilecek basit ve etkili önlemlerle de sıcaklığın düşürülebileceğini hatırlattı. Yaz aylarında konutların içine giren istenmeyen ısının büyük bir kısmının pencerelerden kaynaklandığını belirten uzmanlar, şu temel kurallara uyulmasını tavsiye ediyor:

- Günün en sıcak saatlerinde pencerelerin kapalı tutulması,

- Işığı yansıtan stor perdelerin veya kalın güneşliklerin kullanılması,

- Havalandırma işleminin yalnızca hava sıcaklığının düştüğü gece ve sabahın erken saatlerinde yapılması.