Sıcak yaz günlerinde klima altında serin hava eliğinde oturmak ne kadar keyifli olsa da, bu aktivitenin bazı yan etkileri olabiliyor. Siz serinlerken kaslarınız geriliyor ve günün sonunda katlanılmaz bir boyun ağrısı ile baş başa kalıyorsunuz. Bir türlü geçmeyen bu boyun ağrısından kurtulmak istiyorsanız o halde basit ama etkili bazı doğal yöntemler kullanabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde herhangi bir medikal ürüne gerek kalmada boyun ağrısını hayatınızdan kolayca çıkarabileceksiniz.

SERİNLEMEK İSTERKEN AĞRI İÇİNDE KALMAYIN

Klimaların doğrudan üflediği soğuk hava ya da oda içerisinde oluşan ani ısı değişimleri kaslarda kasılmalara ve spazmlara neden olabiliyor. Klimanın konumuna göre bu ağrı yer değiştirse de genellikle boyunda bir tutulma şeklinde görülen kas kasılmasından kurtulmak için klimayı hangi derecede çalıştırdığınıza dikkat etmelisiniz. Sıcak ya günlerinde soğuk hava oldukça keyifli gelse de, klimayı daha makul sıcaklık ayarlarında kullanmak her zaman daha sağlıklı bir alternatif olacaktır.

Klima nedenli oluşan boyun ağrısı ve kas kasılmasından kurtulmak için kremlerden ve ağrı kesicilerden yardım almak yerine basit ama etkili bir doğal yöntem tercih edebilirsiniz. Bu yöntem ile klimanın neden olduğu boyun ağrısı hayatınızdan dakikalar içinde çıkıyor.

KAS KASILMASINA PAPATYA YAĞI MUCİZESİ

Klima nedeniyle oluşan kas kasılmasından kurtulmak için papatya yağının mucizevi etkisinden yardım alabilirsiniz. İki aşamalı bir uygulama ile dakikalar içine kas kasılması ve boyun ağrısından kurtulmak artık bir hayal olmayacak.

Papatya yağ ile boyun ağrısından kurtulmak için ilk olarak boynunuza 15-20 dakika kadar sıcak su torbası ya da sıcak havlu yardımıyla ısı uygulayın. Bu ısı kaslardaki kan dolaşımını hızlandırarak spazmın çözülmesine yardımcı olacaktır.

Ardından ısınan ve yumuşayan kaslarınıza kas gevşetici ve yatıştırıcı özelliğe sahip papatya yağı uygulayın. Papatya yağını boynunuza masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Bu şekilde gerilen kas liflerinin rahatlamasını sağlayarak boyun ağrısından kurtulabilirsiniz. Uygulama sonrasında boynunuza rüzgardan ve soğukta korumak için ince bir eşarp ya da fular tercih etmek de yardımcı olacaktır.