Geleneksel malzemelerden ilham alan yöntem, elektrik tüketimini azaltırken enerji faturalarını da düşürmeyi hedefliyor. Artan sıcak hava dalgalarıyla birlikte benzer pasif soğutma çözümlerine olan ilgi yeniden artarken, bu sistem çevre dostu ve düşük maliyetli bir alternatif olarak dikkat çekiyor.

7 BİN KİL BARDAK ÇATIYI DOĞAL KLİMAYA DÖNÜŞTÜRDÜ

Projede kullanılan kil bardaklar, çatının üzerine belirli bir düzen içinde yerleştirildi. Kilin gözenekli yapısı ve ısıyı emme özelliği sayesinde güneşten gelen sıcaklığın bir kısmı engelleniyor ve içeride daha serin bir ortam oluşuyor.

Bu yöntem, yüzyıllardır kullanılan geleneksel serinletme tekniklerinden ilham alıyor. Kil ve toprak bazlı malzemeler, yüksek sıcaklıklara karşı doğal bir yalıtım sağlarken, enerji ihtiyacını da azaltabiliyor. Bu sayede klima kullanımına duyulan ihtiyaç düşürülebiliyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLER YENİDEN İLGİ GÖRÜYOR

Artan enerji maliyetleri ve sıcak hava dalgaları nedeniyle doğal serinletme sistemleri günümüzde yeniden önem kazanmaya başladı. Mimarlar, geçmişte kullanılan yöntemleri modern tasarımlarla birleştirerek daha sürdürülebilir yapılar geliştirmeye çalışıyor.

Kil bardaklarla oluşturulan bu sistem de, geleneksel bilgilerin günümüzün iklim sorunlarına çözüm sunabileceğini gösteren örneklerden biri olarak görülüyor. Benzer pasif soğutma uygulamaları, Hindistan başta olmak üzere sıcak iklime sahip birçok bölgede yaygınlaşmaya devam ediyor.