Yaz aylarında küresel olarak etkisini artıran sıcak dalgaları, günlük yaşamı ve ev içi konforu olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı bu dönemlerde, konutlardaki aşırı ısınma sorunu nedeniyle klima kullanımı ilk çare olarak görülse de yüksek enerji tüketimi ve artan elektrik faturaları alternatif yöntemleri gündeme getiriyor.

Çevre ve enerji uzmanları, hem müstakil evlerde hem de apartman dairelerinde uygulanabilecek basit ve maliyetsiz adımlarla iç mekan sıcaklığının dengelenebileceğini belirti.

İÇ MEKANLARDA SERİNLİĞİ KORUMANIN YOLLARI

Uzmanlara göre iç mekanlardaki serinliği korumanın temel şartı, dış ortam sıcaklığının düştüğü saatleri doğru yönetmekten geçiyor. Bu doğrultuda şu adımların izlenmesi öneriliyor:

- Pencereler akşam, gece ve sabahın erken saatlerinde (hava henüz serinken) ardına kadar açılmalı; dışarıda sıcaklığın yükselmeye başladığı sabah 09.00 - 10.00 saatleri arasında ise tamamen kapatılmalıdır.

- Ev içinde karşılıklı pencereler açılarak doğal bir hava akımı (sirkülasyon) yaratılmalıdır.

- Çok katlı konutlarda alt ve üst katlardaki pencerelerin aynı anda açılması, ısınarak yükselen sıcak havanın evden daha hızlı tahliye edilmesini sağlar.

EN SICAK SAATLERDE GÜNEŞİN İÇERİ GİRMESİNİ ENGELLEYİN

Günün en sıcak saatlerinde güneş ışınlarının içeri girmesini engellemek, ev içi sıcaklık artışını durdurmada kritik rol oynuyor:

Panjur ve perdeler:

Güneşin en dik geldiği saatlerde pencereler ve dış panjurlar kapalı tutulmalıdır. Dış panjuru olmayan evlerde ise ısı yalıtımlı perdeler veya iç storlar kullanılmalıdır.

Renk seçimi:

İç mekan perdelerinde ışığı ve ısıyı geri yansıtma özelliği yüksek olan beyaz, sarı veya turuncu gibi açık renkler tercih edilmelidir.

Bölgesel izolasyon:

Güneş ışığına daha az maruz kalan (örneğin kuzey cephedeki) serin odaların kapıları kapalı tutularak, bu alanlardaki serin havanın tüm eve dağılıp kaybolması önlenmelidir.

PENCERENİN ÖNÜNE ISLAK ÇARŞAF ASIN

Ev içindeki nem oranını artırmak ve gizli ısı kaynaklarını kurutmak, hissedilen sıcaklığı doğrudan etkiliyor:

- Gecelerin sıcak geçtiği dönemlerde, pencerelerin önüne ıslak çarşaf asılarak veya pencerelerin önüne çamaşır kurutma asklığı konularak içeri giren havanın soğutulması sağlanabilir. Bu yöntem iç mekan sıcaklığını 2 dereceye kadar düşürebilmektedir.

- Yerlerin nemli bir paspasla silinmesi, yüzeydeki ısının emilmesine ve ferahlık hissine yardımcı olur.

- Televizyon, bilgisayar ve oyun konsolu gibi cihazlar bekleme (stand-by) modunda olsalar dahi dışarıya ısı yaymaya devam eder. Bu cihazların kullanılmadıkları anlarda tamamen kapatılması, oda sıcaklığının korunmasına katkı sağlar.