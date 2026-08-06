Güney Amerikalı bir içerik üreticisi, evinin avlusunda yürüttüğü dört yıllık kazı çalışmasının ardından elektrik tüketmeyen ve soğutucu gaz kullanmayan bir oda soğutma sistemi kurdu. Sistem, yüzyıllık bir pasif jeotermal yöntem olan "Kanada kuyusu" ilkesine dayanıyor.

Güney Amerika'da yaşayan bir içerik üreticisi, evinin avlusunda başlattığı hendek kazılarını tamamlayarak yer altı hava borusu ağını devreye aldı. Altyapı veya drenaj amacı taşımayan proje; kompresör, dış ünite ve soğutucu gaz kullanmaksızın odaları soğutma amacıyla hayata geçirildi.

SİSTEMİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Proje, toprak altındaki sıcaklığın mevsimsel hava dalgalanmalarından daha kararlı olması ilkesine dayanıyor. Dışarıdaki havanın yüksek sıcaklığa ulaştığı dönemlerde, alt toprak tabakası daha düşük bir sıcaklıkta kalıyor. Konutun avlusuna gömülen borulardan geçirilen dış hava, ısısını toprağa aktararak evin içine soğutulmuş olarak ulaşıyor.

Tasarımda, havalandırma havasını ön iklimlendirmeye tabi tutan ve "Provençal kuyusu" olarak da adlandırılan Kanada kuyusu yöntemi kullanıldı.

TEKNİK DETAYLAR PAYLAŞILDI

Kanada hükümetinin toprak-hava termal eşanjörleri üzerine hazırladığı tasarım kılavuzuna göre, 2 metrenin altındaki toprak sıcaklıkları yıllık ortalama hava sıcaklığına yakın ve sabit bir seyir izliyor. 15 metre derinlikte ise toprak sıcaklığı yıl boyunca 10°C ile 16°C arasında kalıyor.

Climate Action Accelerator verilerine göre bu tür sistemler şu beş temel bileşenden oluşuyor:

Filtre ve ızgaralı hava girişi

1,5 ila 3 metre derinliğe gömülen, 30 ila 50 metre uzunluğunda dış kanal

Baypas klapesi

Müdahale ve erişim için rögar kapağı

Şartlandırılmış havayı dağıtan havalandırma sistemi

Yoğuşan suyun tahliyesi ve küf oluşumunun önlenmesi amacıyla boru hattına yüzde 1 ila 3 oranında eğim verildi.

KLİMA İHTİYACI ORTADAN KALKIYOR

Mekanik klimalardaki buhar sıkıştırma döngüsü, kompresör ve kondanser ihtiyacını ortadan kaldıran sistemde yalnızca havanın borulardan geçişini sağlayan düşük watt'lı bir fan kullanılıyor. Bazı uygulamalarda ise hava dolaşımı tamamen doğal taşınımla gerçekleşiyor.

Kurulumun yapıldığı konutta sistem çocuk odalarına yönlendirildi. Ev sahibi, uygulamanın söz konusu alanlarda geleneksel klima kullanım ihtiyacını ortadan kaldırdığını bildirdi.