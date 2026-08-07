Yaz ve kış aylarında iklimlendirme amacıyla yaygın olarak kullanılan klimalardan yayılan farklı kokular, cihazların iç mekanizmalarındaki teknik aksaklıklara ve hijyen sorunlarına işaret ediyor. Uzmanlar, cihazlardan gelen kokuların türüne göre farklı önlemler alınması gerektiğini belirtti.

EN SIK KARŞILAŞILAN SORUN KÜF VE NEM KOKUSU

Klimalardan yayılan küf ve ıslak çorap benzeri kokuların ana nedeni, iç ünitede yer alan evaporatör (petek) üzerinde biriken nemin filtrelerdeki tozla birleşerek bakteri ile küf üretmesi olarak açıklanıyor. Bu durumun önüne geçmek amacıyla ön filtrelerin iki haftada bir yıkanıp kurutularak takılması ve cihazların kapatılmadan önce 10-15 dakika fan modunda çalıştırılarak iç nemin kurutulması öneriliyor.

BAZI TEHLİKELER DE MEVCUT

Uzman değerlendirmelerine göre, cihazlardan gelen diğer kokular şu anlama geliyor:

Yanık, plastik ve balık kokusu:

Elektrik kablolarının, eriyen kaplamaların veya aşırı ısınan motor bileşenlerinin belirtisi olarak değerlendiriliyor. Bu tür kokularda yangın riskine karşı cihazın derhal kapatılması ve yetkili servise başvurulması gerekiyor.

Sirke ve ekşi koku:

Yoğuşma tavasında biriken durgun sular, drenaj hattındaki tıkanıklıklar veya soğutucu gaz problemleriyle ilişkilendiriliyor.

Çürük yumurta ve lağım kokusu:

Drenaj hortumunun bina giderine sifonsuz bağlanması sonucu atık su kokusunun içeri çekilmesinden ya da iç üniteye giren yabancı canlılardan kaynaklanıyor.

Kimyasal koku:

Soğutucu gaz (freon) sızıntısına işaret edebileceğinden, ortamın havalandırılması ve teknik kontrol yapılması önem taşıyor.

DÜZENLİ BAKIM VURGUSU YAPILDI

Klimanın verimli çalışması ve kapalı alan hava kalitesinin korunması için filtrelerin belirli aralıklarla temizlenmesi, mevsim geçişlerinde ise yılda en az bir kez profesyonel periyodik bakım yapılması gerektiği bildiriliyor.