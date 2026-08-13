Sıcak havalarda ev ve iş yerlerinde yoğun şekilde kullanılan klimaların performans düşüklüğü yaşaması ve verimsiz çalışması kullanıcıları mağdur ediyor. Cihazın arızalandığı düşünülse de uzmanlar, soğutmama sorununun büyük oranda bakımsız kalan hava filtrelerinden kaynaklandığını bildiriyor.

FİLTRELERİN KİRLENMESİ CİHAZ PERFORMANSINI NASIL ETKİLİYOR?

Klima filtreleri; havadaki toz, tüy ve mikro parçacıkları tutarak iç mekana temiz hava girmesini sağlayan bir koruma kalkanı görevi görüyor. Ancak zamanla dolan filtreler temizlenmediğinde hava akışı engelleniyor ve cihazın soğutma performansı yüzde 50'ye kadar düşebiliyor.

Kirli filtreler nedeniyle ortamı istenen sıcaklığa getirmekte zorlanan sistem, çok daha fazla güç harcayarak elektrik tüketimini katlıyor. Ayrıca klimadan gelen garip kokular ve normalden yüksek çalışma sesi de filtrenin acilen temizlenmesi gerektiğini gösteren ana işaretler arasında yer alıyor.

KLİMA FİLTRELERİ EVDE NASIL TEMİZLENMELİDİR?

Temizlik işlemine başlamadan önce cihazın tamamen kapatılması ve elektrik bağlantısının kesilmesi gerekiyor. Filtrelerde biriken tozların düşük güçlü bir elektrikli süpürgeyle çekilmesinin ardından ılık suyla durulanması, sert kimyasallardan ve yıpratıcı süngerlerden kaçınılması öneriliyor.

Temizlenen filtrelerin ıslak şekilde cihaza takılması küf oluşumuna ve kötü kokulara yol açtığı için gölgede tamamen kurutulması hayati önem taşıyor. Filtre temizliğine rağmen soğutmayan, su damlatan veya koku yaymaya devam eden cihazlar için ise iç aksam bakımının uzman servislere bırakılması tavsiye ediliyor.