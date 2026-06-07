Yaz mevsiminde sıcaklıkların artmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde klimalar aralıksız çalışmaya başladı. Konfor sağlayan bu cihazlar, ay sonu gelen elektrik faturalarının da katlanmasına neden oluyor.

Ancak klima kumandaları üzerinde yer alan ve pek çok kişinin işlevini tam olarak bilmediği bazı tuşlar, doğru kullanıldığında enerji tüketimini anında aşağı çekebiliyor. Bu özelliklerin başında ise cihazın kompresör yükünü hafifleten özel işletim modları geliyor.

NEM ALMA MODU FATURAYI KATLYOR

Klimaların yüksek elektrik harcamasının temel sebebi, ortamı istenen sıcaklığa getirmek için kompresörün sürekli tam kapasitede çalışmasıdır. Kumanda üzerinde yer alan "Eco" (Ekonomik) modu veya yüksek nemli günlerde tercih edilen "Dry" (Nem Alma) modu, cihazın çalışma sistemini optimize eder.

Nem alma modu aktif edildiğinde klima, ortamdaki sıcaklığı düşürmek yerine havadaki nemi çekmeye odaklanır. Bu sayede kompresör daha az enerji harcar ve fan hızı minimumda tutularak ciddi bir elektrik tasarrufu sağlanır.

DOĞRU AYAR FATURAYI DÜŞÜRÜYOR

Uzmanlar, klimaların ideal serinlik ve tasarruf dengesi için 24-26 derece arasında çalıştırılmasını öneriyor. Dereceyi her bir birim artırmak, enerji faturasında ortalama yüzde 6 ila 10 arasında bir düşüş sağlıyor. Kumandadaki tasarruf modlarını devreye alıp sıcaklığı da ideal seviyede tutarak, hem cihazın ömrünü uzatmak hem de elektrik faturalarında fark edilir bir rahatlama sağlamak mümkün oluyor.