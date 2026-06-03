Sıcaklıkların her geçen gün etkisini artırmasıyla birlikte klima pazarında beklenen hareketlilik erken başladı.

Sektör temsilcileri ve uzmanlar, yaz aylarında tavan yapacak yoğun talep nedeniyle hem cihaz fiyatlarının hem de işçilik maliyetlerinin hızla yükseleceğine dikkat çekiyor.

Tüketicilerin hem bütçelerini korumak hem de kavurucu sıcaklarda haftalarca servis beklememek için alım ve bakım kararlarını erkene çekmesi gerekiyor.

KAPASİTESİNE GÖRE GÜNCEL KLİMA FİYATLARI NE KADAR?

Piyasadaki güncel veriler, klima fiyatlarının oda büyüklüğüne ve teknik özelliklere göre ciddi bir yükseliş eğiliminde olduğunu gösteriyor. İşte evinizin ihtiyacına göre karşılaşacağınız güncel fiyat aralıkları:

9.000 Btu (Küçük odalar için): 23 bin TL ile 32 bin TL arasında,

12.000 Btu (Orta büyüklükteki salonlar için): 35 bin TL'den başlayıp 42 bin TL'ye kadar yükseliyor,

18.000 Btu (Geniş alanlar ve iş yerleri için): Marka ve teknolojik donanımına göre 50 bin TL ile 65 bin TL arasında alıcı buluyor.

SERVİS VE BAKIM ÜCRETLERİ DE KATLANDI

Sadece cihaz almak yetmiyor; montaj, periyodik bakım ve gaz dolumu gibi zorunlu servis maliyetleri de enflasyondan nasibini almış durumda.

Geçen yıl 1.000 ila 1.500 TL arasında değişen klima bakım ve gaz dolum ücretleri, bu yıl 1.800 TL ile 2.500 TL seviyelerine fırladı.

Yeni alınan bir klimanın montaj ücreti ise kullanılacak malzeme ve boru uzunluğuna göre değişiklik gösterse de en az 3.000 TL'den kapı açıyor. Sezon öncesi işlem yaptıranlar, hem bu fiyat artışlarından daha az etkileniyor hem de uzun montaj kuyruklarına girmekten kurtuluyor.

KLİMAYA ALTERNATİF ARAYANLARIN YENİ GÖZDESİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, klima satın alma maliyetini yüksek bulan ya da yaz aylarında katlanacak elektrik faturasından çekinen tüketiciler ise rotayı alternatif soğutma çözümlerine çevirdi.

Bu yaz döneminde, geleneksel pervanelerin ötesine geçen sulu ve buz akülü vantilatörler, hem bütçe dostu olmaları hem de taşınabilir yapılarıyla satış listelerinde ilk sıralara tırmanmaya başladı.