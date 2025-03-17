İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Büyükdere Mahallesi'nde bulunan ve tarihi öneme sahip eski Topçu Karakolu'nda gece saatlerinde yangın çıktı. Üç katlı ahşap binada yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ancak yangın kısa sürede tüm binayı sardı ve yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangının Nedeni: Klip Çekimi ve Sigara İzmaritleri

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucunda yangının çıkış sebebi netlik kazandı. Rap müzik sanatçısı Barış Koçak’ın, klip çekimi için 10 kişilik ekibiyle tarihi karakolda bir araya geldiği belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtları ve tanık ifadelerine göre, grup üyelerinin sigara içtiği ve izmaritleri yere atarak mekândan ayrıldığı tespit edildi. Yangının da bu izmaritlerden çıktığı değerlendirilirken, olayla ilgili olarak Barış Koçak ve beraberindeki 10 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yangında tamamen tahrip olan tarihi bina ise kaderine terk edildi.