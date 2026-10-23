Özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen Melisa Döngel, bu kez rapçi Murda ile yaşadığı aşkla konuşuluyor. Birlikte kamera karşısına geçerek klip çeken ve ilişkileriyle merak uyandıran ikilinin birlikteliğinin sona erdiği belirtildi.

AŞKLARI KISA SÜRDÜ

Melisa Döngel ile Murda'nın birlikteliği magazin dünyasında ilgi görmüştü. İkilinin birlikte klip çekmesi de haklarındaki aşk iddialarını gündeme taşımıştı. Ancak bir süredir birlikte oldukları konuşulan çiftin yollarını ayırdığı öğrenildi.

AYRILIĞIN NEDENİ UYUMSUZLUK İDDİASI

Melisa Döngel ile Murda'nın ilişkilerini uyumsuzluk nedeniyle sonlandırdığı öne sürüldü. İkiliden ayrılıkla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.