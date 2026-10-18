İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki İstinye Park AVM’de, Filistin destekçisi olduğu belirtilen bir grup, Klodya Medina Halfon'u protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yaklaşık 20-25 kişiden oluşan grubun Halfon'u protesto ettiği görüldü.

Aktarılana göre AVM içerisinde "Kahrolsun Siyonizm" sloganları atan Türkiye ve Filistin bayraklı grup ile Medina arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü.

AVM TEDBİREN BOŞALTILDI

Gruptan bazı kişilerin kadına yöneldiği, ardından çevrede bulunan kişilerin de olaya müdahil olduğu belirtildi.

Yaşanan gerginlik üzerine İstinye Park AVM tedbir amaçlı boşaltıldı, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.